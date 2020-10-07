На боут-шоу в Генуе показали первую в мире лодку, напечатанную на 3D-принтере
В Генуе открылась международная выставка яхт, которая в этом году отмечает 60-летие. Боут-шоу обычно проходит в..
Дата загрузки: 2020-10-07
Одно из нововведений – осмотр судов по записи. Раньше посетили свободно заходили на любую лодку.
[Теодоро Аелло, директор компании Nuova Jolly Marine]:
«Это превратилось в процесс отбора, который даёт положительный результат. Так мы можем сосредоточиться на потенциальных покупателях, а не на тех, кто зашёл просто из любопытства».
Экзотической изюминкой выставки стала лодка из стеклопластика. Это первое в мире судно, полностью напечатанное на 3D-принтере. Идея принадлежит миланской компании Moi Composites.
Она разработала технологию непрерывной волоконной печати, которая позволяет создавать не только мелкие детали, но и крупные. При этом не нужно отливать формы, что удешевляет производство.
[Габриэле Натале, соучредитель компании Moi Composites]:
«(Таким способом) дизайнеры могут свободно создавать любые формы, которые на сегодняшний день невозможно сделать с помощью традиционных технологий производства».
Длина лодки – шесть с половиной метров, ширина – два с половиной, весит она всего 800 килограммов.
А итальянский производитель судов класса люкс Amer Yachts, наоборот, отказывается от стекловолокна.
[Барбара Америо, директор компании Amer Yachts]:
«Позади меня – часть лодки, сделанная из обогащенного базальта – композитного материала нового поколения. Он полностью пригоден для вторичной переработки».
Между тем, во время карантина доходы судостроительного сектора в Италии упали на 13%. Однако компании рассчитывают закончить год без убытков.
[Барбара Америо, директор компании Amer Yachts]:
«Этим летом итальянцы стали чаще брать в аренду лодки вместо того, чтобы жить в отелях и на курортах, поскольку отдых на воде считается безопасным и эксклюзивным способом провести отпуск».
Выставка яхт в Генуе – одна из лучших в мире. Ежегодно её посещают десятки тысяч человек.
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