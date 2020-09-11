Сможет ли один архитектор снова сделать столицу Сомали «белой жемчужиной»?
Сомалийско-итальянский архитектор надеется возродить былую славу столицы Сомали, пострадавшей за годы гражданской войны. Он хочет обустраивать..
Дата загрузки: 2020-09-11
Сомалийско-итальянский архитектор надеется возродить былую славу столицы Сомали, пострадавшей за годы гражданской войны. Он хочет обустраивать места общественного отдыха, которых почти не осталось.
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