Сможет ли один архитектор снова сделать столицу Сомали «белой жемчужиной»? Сомалийско-итальянский архитектор надеется возродить былую славу столицы Сомали, пострадавшей за годы гражданской войны. Он хочет обустраивать.. Дата загрузки: 2020-09-11

Сомалийско-итальянский архитектор надеется возродить былую славу столицы Сомали, пострадавшей за годы гражданской войны. Он хочет обустраивать места общественного отдыха, которых почти не осталось.

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