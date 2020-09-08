Полтора миллиона абитуриентов Узбекистана сдают экзамены на улице

Тысячи молодых людей заходят на территорию одного из стадионов Ташкента. Здесь проходят вступительные экзамены в разные..

Тысячи молодых людей заходят на территорию одного из стадионов Ташкента. Здесь проходят вступительные экзамены в разные университеты Узбекистана.

Обычно их проводят в начале августа. Однако из-за пандемии мероприятия отложили на месяц. И проходит оно при строжайших мерах безопасности.

Все должны быть в масках и перчатках. Входящим измеряют температуру, кроме того каждый должен пройти через дезинфицирующую кабину.

Некоторые абитуриенты говорят, что из-за карантинных мер не смогли нормально подготовиться.

[Тургунали Юнусабад, абитуриент]:

«Я хотел пройти подготовительные курсы к этим экзаменам, но не смог, поскольку они все были онлайн. Надеюсь, смогу успешно сдать экзамены».

Обычно абитуриенты сдают по пять предметов. Однако в этом году их количество сократили до двух. Некоторые говорят, что на свежем воздухе думается лучше.

[Дильфуза Джалилова, абитуриентка]:

«По-моему, это лучше, чем в здании, потому что это на свежем воздухе. У нас организм к тесноте не очень так соответствует, поэтому лучше на свежем воздухе».

Когда солнце начинает припекать, ученики вынуждены прикрываться любыми доступными предметами. Однако организаторы говорят, что это самый безопасный способ для подобного массового мероприятия.

[Эльвира Ураева, глава отдела Государственного центра тестирования]:

«В условиях пандемии закрытые помещения по санэпиднормам не подходит, потому что вентиляция, кондиционер – всё это может способствовать разносу инфекции, если она вдруг окажется в аудитории. А вот свежий воздух в утреннее время, также в вечернее время, когда уже не жарко, мне кажется, самый приемлемый в этом году в условиях пандемии».

Экзамены будут проходить каждый день до 14 сентября. В общей сложности в них примет участие полтора миллиона узбекских абитуриентов.

Результаты станут известны в конце сентября, а новый учебный год стартует уже 1 октября. При этом пока все университеты Узбекистана будут проводить лекции онлайн.

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