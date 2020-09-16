Легендарный рыбацкий фестиваль прошёл в Астрахани

На набережной Астрахани стартовал легендарный фестиваль рыбаков «Вобла». Впервые за свою 23-летнюю историю он проходит осенью...

На набережной Астрахани стартовал легендарный фестиваль рыбаков «Вобла». Впервые за свою 23-летнюю историю он проходит осенью. Привычное время – апрель, но из-за карантина рыбалка во всей Астраханской области была под запретом.

В финале 48 участников с азартом запускают удочки с городской набережной. Мужчины, женщины и даже дети.

[Наталья Ахмедова, участница фестиваля]:

«Рыбалка – наверно, это у нас семейное. У меня и дедушка рыбачил, и папа, и мы с мужем рыбачим. Профессионально, более профессионально по-женски наверное лет 20».

В арсенале бывалых рыбаков – множество приманок. Задача – в течение часа поймать самую большую рыбу.

[Валерий Чернышев, член жюри]:

«По каким критериям оцениваем: по количеству крючков, это самое главное, на человека не более пять крючков или пять удочек по одному крючку. Потом смотрим по размеру рыбы, у каждого есть линейка».

В Астраханской области фестиваль проходит неслучайно. Дельта Волги славится обилием рыбы. Здесь её около 100 видов и подвидов. От осетра, белуги и стерляди – до леща, сазана и сома.

Тихая охота требует сноровки и терпения. Рыба ловится не сразу, часто идёт мелкая.

[Игорь Беляков, организатор фестиваля]:

«Главная цель – пропаганда бережного отношения к природе, пропаганда правил этического рыболовства, и это, конечно, поддержка чисто астраханских традиций».

Второе место достаётся за карася длиной 24,5 сантиметра.

[Александр Дергачёв, серебряный призёр]:

«Это был первый фестиваль. Всегда хотелось, никогда не получалось. А в этом году получилось так, что он проходил осенью, весной никак не получалось».

Ну а первое место от второго отделяют всего полсантиметра. Главный приз – надувная лодка с мотором – достался Максиму Быченкову.

[Максим Быченков, победитель фестиваля]:

«Ловил и воблу, и тарашку, и карася, и сопу – всё ловил. Всякую рыбу. Где-то не везло, где-то сома поймал на полметра – тоже не везло, потому что от 60 сантиметров идёт зачёт. Но ничего страшного. Самое главное – в финале, цель выполнена, первое место моё».

В целом в фестивале участвовало несколько сотен человек. Он шёл два дня.

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