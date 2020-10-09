Как полицейский помог медведице и медвежатам

Когда полицейский из штата Нью-Гэмпшир увидел на трассе медведицу с медвежатами, сразу остановил движение автомобилей. Но передвижение семейства заняло больше времени, чем ожидал страж порядка.

Когда медведица с тремя детёнышами перешла трассу, один остался посреди дороги. Она возвращалась к нему несколько раз, но малыш не сходил с места. В конце концов, ей пришлось увести троих медвежат в лес, а четвёртого оставить на дороге.

Медвежонок оказался больным и слабым. Полицейский отвёз его в реабилитационный центр. В этот день обнаружили ещё одного медвежонка в лесу, который тоже отстал от остальных. Всего у медведицы их было пятеро.

«Когда медвежата окрепнут, их вернут в дикую природу», – сказал полицейский.

