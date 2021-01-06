В Мадриде торжественно, но почти без зрителей встретили трёх королей

В Мадриде торжественно встретили трёх королей. Праздник в честь библейских персонажей ежегодно проводят в день Богоявления...

[король Мельхиор]:

«2020 год был немного сложным, поэтому Валтасар, Каспар и я решили привезти не только тысячи подарков, но и большие ожидания и надежду на то, что 2021 год будет намного лучше».

В Мадриде торжественно встретили трёх королей. Праздник в честь библейских персонажей ежегодно проводят в день Богоявления. Обычно в столице Испании проходит пышный парад. В этот раз его отменили, чтобы не привлекать много зрителей.

Хотя Санта-Клаус в Испании всё популярнее, местные дети верят, что подарки им приносят три короля. Их зовут Каспар, Мельхиор и Валтасар. Они представляют людей трёх разных возрастов из трёх частей света.

Считается, что три короля первыми пришли поклониться младенцу Иисусу. Они также преподнесли ему в дар золото, ладан и мирру.

Парады в честь Дня трёх королей ежегодно проводят по всей Испании. Во время празднества участники шествия осыпают зрителей сладостями, а те с удовольствием их ловят.

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