Кубинцы живут в аварийных домах

Этот дом в кубинской столице Гаване находится в аварийном состоянии. Потолки поддерживаются деревянными балками. Жители верхних этажей уже съехали. Те, кто остался, боятся за свою жизнь.

[Филиберто Суарес, пенсионер]:

«Сложно. Иногда я выхожу на рассвете и возвращаюсь в полночь, в час или два ночи. А когда оказываюсь дома, то нужно справляться со страхом, что будешь похоронен живьём. Вы видите, что часть крыши уже обвалилась».

Когда идёт дождь, крыша протекает до второго этажа.

[Филиберто Суарес, пенсионер]:

«Раньше я не боялся быть в доме, но теперь боюсь, поскольку он разваливается. Все его части намокают. Крыша старая. Она намокает, и возникают проблемы. Она может легко обвалиться».

Власти предложили пенсионеру Филиберто Суаресу отправиться в городской приют. Также он мог перебраться в мансардное помещение. Но мужчина предпочитает оставаться тут.

В таком же плачевном состоянии находятся десятки домов в городе. Тропический климат и годы без капитального ремонта делают своё дело.

Кризис в сфере недвижимости также вызван неэффективной плановой экономикой.

В 2018 году власти запустили 10-летнюю программу по строительству доступного жилья. Однако возводится оно очень медленно.

[Дасмир Диас, строитель]:

«Мы строим эти дома два года. Они предназначены для людей, которые работают в компании 20-25 лет. Мы делаем дома для них».

Недавно в стране вспыхнула новая волна недовольства, когда в результате обрушения балкона в Гаване погибли три ребёнка.

[Дейли Пардон, местная жительница]:

«Крыша трескается, её поддерживают эти четыре деревянных балки. Если их убрать, то она упадёт. Но из-за них пол покосился. Это опасно. Посмотрите на трещины. Неизвестно, когда и что может произойти». [Грайсел Рейес, местная жительница]:

«Очень сложно, поскольку в таких условиях боишься, что часть крыши может упасть, когда дети будут дома одни, а я буду на улице работать или покупать еду. Очень сложно. Мы продолжаем ждать».

В последние годы власти начали немного восстанавливать центр города. Однако многие дома по-прежнему стоят в запустении. При этом в государственных приютах насчитывается около 45 тысяч кубинцев, у которых нет жилья.

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