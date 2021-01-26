В Оксфорде разорился паб, в котором бывали Джон Толкин и Клайв Льюис
В Оксфорде закрывается исторический паб «Ягнёнок и флаг». Он более 450 лет обслуживал студентов, профессоров и..
Дата загрузки: 2021-01-26
Паб принадлежит колледжу Сент-Джонс при Оксфордском университете. Заведение открылось в 1566 году. В 1613-м его перенесли на улицу Сент-Джайлс в центре города, где он и работал до сих пор.
В паб часто заходили Джон Толкин и его друг Клайв Льюис – автор «Хроник Нарнии». Здесь бывал и писатель Грэм Грин.
[Дэйв Ричардсон, сотрудник организации Campaign for Real Ale]:
«Там нет телевизора и музыкального автомата, музыка там не звучала. Люди приходили туда, чтобы поговорить друг с другом и насладиться традиционной исторической обстановкой».
С 1997 года колледж Сент-Джонс использовал прибыль, полученную от паба, для выплаты стипендий аспирантам. Теперь эти расходы лягут на само учебное заведение.
В Англии действовал строгий карантин большую часть марта, апрель, май и июнь прошлого года. Снова ограничения ввели в ноябре. Третий «локдаун» начался 5 января. Это нарушило привычный уклад университетской жизни, и паб «Ягнёнок и флаг» стал жертвой обстоятельств.
Из-за пандемии также пострадали многие кафе, рестораны, отели и развлекательные заведения по всей Великобритании.
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