В Оксфорде разорился паб, в котором бывали Джон Толкин и Клайв Льюис

В Оксфорде закрывается исторический паб «Ягнёнок и флаг». Он более 450 лет обслуживал студентов, профессоров и..

В Оксфорде закрывается исторический паб «Ягнёнок и флаг». Он более 450 лет обслуживал студентов, профессоров и знаменитых писателей, но не смог пережить времён пандемии и разорился.

Паб принадлежит колледжу Сент-Джонс при Оксфордском университете. Заведение открылось в 1566 году. В 1613-м его перенесли на улицу Сент-Джайлс в центре города, где он и работал до сих пор.

В паб часто заходили Джон Толкин и его друг Клайв Льюис – автор «Хроник Нарнии». Здесь бывал и писатель Грэм Грин.

[Дэйв Ричардсон, сотрудник организации Campaign for Real Ale]:

«Там нет телевизора и музыкального автомата, музыка там не звучала. Люди приходили туда, чтобы поговорить друг с другом и насладиться традиционной исторической обстановкой».

С 1997 года колледж Сент-Джонс использовал прибыль, полученную от паба, для выплаты стипендий аспирантам. Теперь эти расходы лягут на само учебное заведение.

В Англии действовал строгий карантин большую часть марта, апрель, май и июнь прошлого года. Снова ограничения ввели в ноябре. Третий «локдаун» начался 5 января. Это нарушило привычный уклад университетской жизни, и паб «Ягнёнок и флаг» стал жертвой обстоятельств.

Из-за пандемии также пострадали многие кафе, рестораны, отели и развлекательные заведения по всей Великобритании.

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