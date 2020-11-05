Итальянец сложил мозаику из 6000 кубиков Рубика менее чем за сутки
Итальянский художник Джованни Контарди собрал большую мозаику из кубиков Рубика за рекордное время. Так он отметил..
Дата загрузки: 2020-11-05
[Джованни Контарди, художник]:
«Эта мозаика очень особенная по нескольким причинам. Во-первых, это не портрет, который я обычно складываю из кубиков. А, во-вторых, это будет мозаика из 6111 кубиков Рубика. Она самая большая из всех, сложенных менее чем за 24 часа».
На работу ушло 15 часов 49 минут и 32 секунды. Каждый кубик Джованни собирал примерно семь секунд. Мозаика получилась размером пять с половиной метров на три метра 60 сантиметров. Она изображает Атланта, который вместо небосвода держит на плечах кубик Рубика.
[Джованни Контарди, художник]:
«Я закончил, и это заняло у меня почти 16 часов. Самым трудным было оставаться сосредоточенным всё это время. И, конечно, у меня устали ноги, но я счастлив, что сделал это».
Обычно художник складывает портреты знаменитостей, таких как Уилл Смит и Мэрелин Монро. На такие мозаики уходит не более 700 кубиков.
Всемирно известную головоломку изобрёл в 74-м году венгерский скульптор и профессор архитектуры Эрнё Рубик. В 75-м он запатентовал её в Венгрии под названием «Магический кубик». Спустя пять лет его переименовали в кубик Рубика и начали продавать в США. Права на головоломку принадлежат английской компании Seven Towns.
По всему миру ежегодно проходят соревнования и чемпионаты по скоростной сборке кубика Рубика.
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