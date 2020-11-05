Итальянец сложил мозаику из 6000 кубиков Рубика менее чем за сутки

Итальянский художник Джованни Контарди собрал большую мозаику из кубиков Рубика за рекордное время. Так он отметил..

[Джованни Контарди, художник]:

«Эта мозаика очень особенная по нескольким причинам. Во-первых, это не портрет, который я обычно складываю из кубиков. А, во-вторых, это будет мозаика из 6111 кубиков Рубика. Она самая большая из всех, сложенных менее чем за 24 часа».

Итальянский художник Джованни Контарди собрал большую мозаику из кубиков Рубика за рекордное время. Так он отметил 40-летие знаменитой головоломки.

На работу ушло 15 часов 49 минут и 32 секунды. Каждый кубик Джованни собирал примерно семь секунд. Мозаика получилась размером пять с половиной метров на три метра 60 сантиметров. Она изображает Атланта, который вместо небосвода держит на плечах кубик Рубика.

[Джованни Контарди, художник]:

«Я закончил, и это заняло у меня почти 16 часов. Самым трудным было оставаться сосредоточенным всё это время. И, конечно, у меня устали ноги, но я счастлив, что сделал это».

Обычно художник складывает портреты знаменитостей, таких как Уилл Смит и Мэрелин Монро. На такие мозаики уходит не более 700 кубиков.

Всемирно известную головоломку изобрёл в 74-м году венгерский скульптор и профессор архитектуры Эрнё Рубик. В 75-м он запатентовал её в Венгрии под названием «Магический кубик». Спустя пять лет его переименовали в кубик Рубика и начали продавать в США. Права на головоломку принадлежат английской компании Seven Towns.

По всему миру ежегодно проходят соревнования и чемпионаты по скоростной сборке кубика Рубика.

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