В Боливии по неизвестным причинам погибли 35 андских кондоров

В Боливии началось расследование загадочной гибели андских кондоров. На днях в южном департаменте Тариха нашли 35..

[Магин Эррера Лопес, замминистра природы Боливии]:

«Эти кондоры умерли примерно десять дней назад, но эксперты определят дату точнее. Мы не знаем причины гибели птиц, но, вероятно, они отравлены».

В Боливии началось расследование загадочной гибели андских кондоров. На днях в южном департаменте Тариха нашли 35 мёртвых птиц. Это 18 самцов и 17 самок.

Специалисты выдвигают версию об отравлении, потому что примерно в том же районе были найдены три мёртвых собаки и коза.

Андский кондор близок к уязвимому положению. В дикой природе насчитывается примерно десять тысяч птиц. При этом кондоры размножаются медленно – один раз в полтора или два года. В одной кладке бывает не больше двух яиц.

Природозащитники уже несколько десятилетий стараются восстановить численность андских кондоров. Это самые крупные летающие птицы Западного полушария.

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