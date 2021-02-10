В Боливии по неизвестным причинам погибли 35 андских кондоров
В Боливии началось расследование загадочной гибели андских кондоров. На днях в южном департаменте Тариха нашли 35..
Дата загрузки: 2021-02-10
[Магин Эррера Лопес, замминистра природы Боливии]:
«Эти кондоры умерли примерно десять дней назад, но эксперты определят дату точнее. Мы не знаем причины гибели птиц, но, вероятно, они отравлены».
Специалисты выдвигают версию об отравлении, потому что примерно в том же районе были найдены три мёртвых собаки и коза.
Андский кондор близок к уязвимому положению. В дикой природе насчитывается примерно десять тысяч птиц. При этом кондоры размножаются медленно – один раз в полтора или два года. В одной кладке бывает не больше двух яиц.
Природозащитники уже несколько десятилетий стараются восстановить численность андских кондоров. Это самые крупные летающие птицы Западного полушария.
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