Рождественская ярмарка для автомобилистов: как в Баварии обошли карантинные ограничения

Владелец гостиницы в баварском городе Ландсхут придумал, как подарить местным жителям рождественское настроение в условиях пандемии..

[Патрик Шмидт, организатор рождественской ярмарки]:

«Это была спонтанная идея на фоне второго карантина. Я подумал, что у нас работает ресторан для автомобилистов, почему бы не сделать ярмарку для автомобилей? Поэтому в течение недели мы всё устанавливали, а сегодня у нас открытие».

Владелец гостиницы в баварском городе Ландсхут придумал, как подарить местным жителям рождественское настроение в условиях пандемии и частичного карантина. Он организовал ярмарку для автомобилистов. Она почти ничем не отличается от обычных подобных рынков. Единственная разница в том, что попасть туда можно только на личном авто.

Ежегодно на 2500 рождественских ярмарок в Германии приходит около 160 миллионов посетителей. На этой сохранили все атрибуты, включая искусственный снег.

[Патрик Шмидт, организатор рождественской ярмарки]:

«У нас тут жаркое, жареные каштаны, миндаль, пельмени, глинтвейн, глинтвейн для детей, блины. В общем, всё что угодно».

В Германии продолжается 30-дневный частичный карантин, который подразумевает закрытие баров, ресторанов, театров и музеев.

Местные жители рады возможности куда-то выбраться.

[Манфред Граф, посетитель ярмарки]:

«Это лучшее решение в этот период времени. Гулять просто так запрещено». [Антон Колбингер, посетитель ярмарки]:

«Я услышал рождественские песни первый раз в этом году, уже погружаюсь в атмосферу. Но для полноценного ощущения Рождества ещё потребуется какое-то время». [Анди Тамм, посетитель ярмарки]:

«Прекрасная идея. Так можно купить какую-то еду, как на обычной ярмарке. Очень хорошо придумали».

Стоит отметить, что самой красивой и аутентичной считают другую баварскую ярмарку, которая проходит в Нюрнберге. Однако в этом году из-за пандемии её решили не проводить.

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