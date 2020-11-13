Рождественская ярмарка для автомобилистов: как в Баварии обошли карантинные ограничения
Владелец гостиницы в баварском городе Ландсхут придумал, как подарить местным жителям рождественское настроение в условиях пандемии..
Дата загрузки: 2020-11-13
[Патрик Шмидт, организатор рождественской ярмарки]:
«Это была спонтанная идея на фоне второго карантина. Я подумал, что у нас работает ресторан для автомобилистов, почему бы не сделать ярмарку для автомобилей? Поэтому в течение недели мы всё устанавливали, а сегодня у нас открытие».
Ежегодно на 2500 рождественских ярмарок в Германии приходит около 160 миллионов посетителей. На этой сохранили все атрибуты, включая искусственный снег.
[Патрик Шмидт, организатор рождественской ярмарки]:
«У нас тут жаркое, жареные каштаны, миндаль, пельмени, глинтвейн, глинтвейн для детей, блины. В общем, всё что угодно».
В Германии продолжается 30-дневный частичный карантин, который подразумевает закрытие баров, ресторанов, театров и музеев.
Местные жители рады возможности куда-то выбраться.
[Манфред Граф, посетитель ярмарки]:
«Это лучшее решение в этот период времени. Гулять просто так запрещено».
[Антон Колбингер, посетитель ярмарки]:
«Я услышал рождественские песни первый раз в этом году, уже погружаюсь в атмосферу. Но для полноценного ощущения Рождества ещё потребуется какое-то время».
[Анди Тамм, посетитель ярмарки]:
«Прекрасная идея. Так можно купить какую-то еду, как на обычной ярмарке. Очень хорошо придумали».
Стоит отметить, что самой красивой и аутентичной считают другую баварскую ярмарку, которая проходит в Нюрнберге. Однако в этом году из-за пандемии её решили не проводить.
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