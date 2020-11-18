Собаку, которую закопали заживо, удалось спасти

Бездомная собака Лили прибежала в школьный двор в Кейптауне (ЮАР). Она громко лаяла, надеясь, что дети поделятся с ней своим завтраком. Так уже было много раз. Директора школы раздражал собачий лай. Он дал распоряжение дворникам избавиться от собаки любыми способами.

Дворники вырыли яму глубиной полтора метра и закопали пса заживо. Лили скулила под слоем мусора и грязи.

На помощь собаке пришли школьные учителя. Они позвонили в ветеринарную клинику для животных «Мдзананда». Спасатели откопали еле живую собаку и отвезли в клинику. При обследовании выяснилось, что, кроме сильного истощения, она также частично парализована в результате старой травмы позвоночника. Лили прошла курс лечения и постепенно набрала вес. Клиника «Мдзананда» разместила историю Лили на странице в Facebook. Она попросила пользователей прислать кусочки ткани с пожеланиями для собаки. Сшитое из них лоскутное одеяло не только согревало Лили, но и было наполнено добрыми пожеланиями.

Журналист-фрилансер Хелен Валне, которая входит в директорат клиники «Мдзананда», забрала собаку себе домой. Теперь Лили окружена заботой и любовью.