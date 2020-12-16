Баварский пекарь испечёт рождественский штоллен для королевы Елизаветы II
В Рождество королева Елизавета II будет пить чай со штолленом из Баварии. Праздничный кекс для британских..
Дата загрузки: 2020-12-16
[Басти Брюкльмайер, пекарь]:
«Самое главное в нашем тесте – это специально подобранные ингредиенты: мука, немецкое масло, вода, сухое молоко, соль, дрожжи и, конечно же, специи. И последнее, но не менее важное – изюм из Австралии, цельный миндаль и орех макадамия, который называют королём орехов».
На прошлое Рождество Басти прислал такой штоллен своему другу Стефану Папперту – шеф-повару королевской кухни в Великобритании. Он угостил кексом коллег, а те решили, что и королева должна его попробовать. Штоллен ей очень понравился.
[Стефан Папперт, шеф-повар]:
«Привет из Лондона, из Найтсбриджа. Мы очень взволнованы и рады видеть в Лондоне рождественские угощения от Зебастьяна из пекарни Bruecklmaier (Брюклмайер). Все члены королевского двора и старшие члены королевской семьи тоже рады видеть рождественский штоллен из Мюнхена здесь, в Лондоне и Виндзоре».
Баварский кондитер гордится тем, что печёт рождественские кексы для королевы. Он говорит, что для него это подобно посвящению в рыцари.
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