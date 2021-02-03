Итальянские врачи восстановили мужчине лицо с помощью 3D-печати

Это точная копия черепа 23-летнего итальянца, который получил серьёзную травму лица. И эта модель помогла восстановить..

Это точная копия черепа 23-летнего итальянца, который получил серьёзную травму лица. И эта модель помогла восстановить повреждённые кости менее чем за сутки.

Молодой человек поступил в больницу Турина. К операции готовились с помощью компьютерной программы. Она помогла сделать объёмную модель черепа. Затем её напечатали на 3D-принтере и изготовили по макету титановые пластины.

Пострадавшего приняли вечером и уже на следующий день ему сделали операцию.

[Эмануэль Цаваттеро, хирург]:

«На компьютере мы нарисовали все участки, которые были повреждены, и создали точную копию. Затем смогли напечатать её на принтере и создать инструменты, которые нам понадобились в операционной, чтобы воплотить наш план».

Титановые пластины обычно подгоняют под лицо пациента уже во время операции. Однако в этот раз всё было готово ещё до того, как врачи начали работу.

[Андреа Новарезио, инженер]:

«Хирург может просмотреть разрезы во всех трёх измерениях, чтобы увидеть, какие кости были сломаны во время травмы. Наша задача – превратить их в трёхмерную модель, используя двухмерные изображения».

Раньше такие операции тоже проводили, но в то время подготовка к ним занимала 4-5 дней. В частности, пластины обычно делали на заказ специализированные компании.

[Гульельмо Рамьери, хирург]:

«Мы сократили расходы, а также время на всю процедуру. Эта технология позволила нам помочь пациенту всего за несколько часов. Такой же метод можно использовать и в других операциях».

23-летний молодой человек захотел сохранить анонимность. Врачи говорят, что он быстро поправляется и скоро сможет вернуться к нормальной жизни.

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