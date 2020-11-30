Переговорщик от ЕС по «брекситу»: «Ничего нового, работаем даже в воскресенье»

Переговорщика от ЕС по «брекситу» Мишеля Барнье в воскресенье можно было встретить на улицах Лондона. В..

[Мишель Барнье, переговорщик от ЕС по «брекситу»]:

«Здравствуйте, ничего нового, работаем даже в воскресенье. (Журналистка: «Вы добились сегодня какого-то прогресса?») Процесс продолжается. (Журналистка: «Приятно слышать. Думаете, получится прийти к соглашению?») Позвольте нам работать. Спасибо».

Переговорщика от ЕС по «брекситу» Мишеля Барнье в воскресенье можно было встретить на улицах Лондона. В субботу здесь возобновились переговоры лицом к лицу по важной составляющей выхода Великобритании из блока – торговому соглашению, которое будет регулировать финансовые взаимосвязи между сторонами.

Барнье и главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост пытаются утвердить документ до окончания переходного периода. Он завершается 31 декабря. Стороны призывают друг друга пойти на компромиссы. Остаются три нерешённых вопроса: рыболовство, государственные дотации и механизмы разрешения будущих споров.

Так, Лондон пытается вернуть себе контроль над своими территориальными водами, а Брюссель настаивает, что должен быть переходный период, в который ЕС сможет продолжать вести рыбную ловлю у берегов Соединённого Королевства. При этом британская сторона считает, что такой период должен длиться не более трёх лет, а европейские политики уверены, что необходимо как минимум 10 лет.

Великобритания покинула блок 31 января этого года. Если торговое соглашение так и не утвердят, то это станет потрясением для финансовых рынков, а также для налаженных сетей поставок многих товаров по Европе и другим странам. Одновременно Лондон пытается сократить влияние, которое нанесла экономике пандемия.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Борис Джонсон неоднократно говорил, что готов к выходу без торгового соглашения, и что страна будет строить финансовые отношения с блоком в соответствии с правилами ВТО.

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