Парикмахер научилась мастерски стричь одной рукой

42-летняя вьетнамка Ле Тхи Ким Чам – парикмахер в третьем поколении. Но четыре года назад её..

42-летняя вьетнамка Ле Тхи Ким Чам – парикмахер в третьем поколении. Но четыре года назад её карьера и даже жизнь оказались под угрозой. Женщина попала в аварию, и ей ампутировали левую руку. После этого муж бросил её с двумя маленькими детьми.

От горя Чам хотела покончить с собой, но остановила мысль о дочери и сыне. Она лежала на больничной койке и думала, как же теперь будет стричь.

[Ле Тхи Ким Чам, парикмахер]:

«Левой рукой я обычно держала расчёску, поэтому пришлось придумать, как обходиться одной рукой и стричь волосы. Поэтому я решила держать волосы вот так – двумя пальцами, чтобы можно было потянуть их вверх и в то же мгновение срезать прядь».

Женщина вернулась к работе, не дожидаясь полного выздоровления. Поначалу получалось плохо. Если раньше на мужскую стрижку уходило минут десять, то с одной рукой Чам делала её час. Некоторые клиенты уходили недовольными и больше не возвращались. Но были и те, кто не бросил парикмахера в трудную минуту.

[Чан Ван Бинь, клиент]:

«Я стригусь у Чам давно, с тех пор как у неё были обе руки. После несчастного случая ей пришлось трудно на работе. Но через некоторое время – уж не знаю, как она научилась, – но она подстригла меня так, как мне нравится. Я очень доволен своей стрижкой».

Со временем клиентура восстановилась, и парикмахерская больше не пустует.

[Нгуен Ван Чи, клиент]:

«Сначала я немного волновался, потому что парикмахеры даже с двумя руками могут испортить причёску. Поэтому мне было тревожно. Но потом я увидел, что мои волосы красиво уложены, стрижка мне понравилась. Так что я прихожу снова и снова».

Женщина также приспособилась управляться с домашними делами. Она самостоятельно готовит еду и выполняет всю другую обычную работу.

[Ле Тхи Ким Чам, парикмахер]:

«Когда успокоишься и посмотришь внутрь себя, а затем подумаешь о близких, обязательно найдётся причина для того, чтобы приложить побольше сил. Я просто с уважением отнеслась к своему оставшемуся телу. Если потеряешь правую руку, остаётся левая, и наоборот. И по-прежнему можно делать абсолютно всё, может быть, даже лучше, чем, когда было ещё две руки».

Чам намерена продолжать парикмахерское дело, несмотря ни на какие трудности. Её вдохновляют клиенты и, конечно же, семья. А восьмилетний сын обещает когда-нибудь сделать для мамы бионическую руку.

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