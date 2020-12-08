Весёлая фотосессия с младенцами под Рождество

Почти 20 лет в больнице Mount Auburn в Кембридже, штат Массачусетс, новорожденных в ноябре-декабре выписывают, положив в рождественский сапожок.

Сапожки шьёт группа волонтёров. Праздничный наряд младенца дополняет красная шапочка.

Маленьких Сант укладывают на зелёный ёлочный фон, чтобы сделать общее фото. Потом родители забирают младенцев.

Родителям такая традиция нравится, и они оставляют сапожки и шапочки на память.

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В одной из канзасских больниц в 2019 году медсёстры одели новорождённых в стиле героев мультфильма «Холодное сердце-2».

У одной малышки – цветы на платье и чёрные башмачки, как у Анны. У другой – голубое платье, как у Эльзы. Наряды, связанные крючком, дополнили шапочками с косами.

Спящий мальчик – в белом костюме снеговика Олафа.

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Сотрудница больницы рассказала, что они хотели сделать что-то весёлое и запоминающееся для родителей младенцев, а мультфильм вдохновил их на это.