Сколько пластика мы едим?

Что сегодня на ужин? Лего-суши, пластиковая паста или хорошо прожаренный кусочек ПВХ-трубы. Эти примеры призваны обратить..

Что сегодня на ужин? Лего-суши, пластиковая паста или хорошо прожаренный кусочек ПВХ-трубы.

Эти примеры призваны обратить внимание на одну проблему – потребление людьми микропластика.

Всё больше учёных беспокоятся, что микропластик, который плавает в океанах, попадает в пищевую цепочку и в итоге оказывается в организме человека.

Исследование Всемирного фонда природы показывает, что жители планеты могут каждую неделю съедать столько пластика, сколько хватило бы на создание одной банковской карты.

[Малкольм Хадсон, эколог]:

«Сегодня большая часть исследований микропластика сосредоточена на частицах, размер которых превышает 20 микрон, это меньше человеческого волоса. Но мы знаем, что появляется всё больше и больше более мелких частиц, наночастиц. Они могут быть более вредными для нас, но их очень трудно обнаружить и очень трудно контролировать. И мы не знаем, могут ли они оказывать на нас токсическое воздействие сейчас или в будущем».

Вот ещё несколько аналогий. Каждый месяц мы съедаем кусочек пластика размером с кубик лего 4х2. За десятилетие накопится уже 2,5 килограмма. А за всю жизнь человек в среднем может потреблять до 20 килограммов микропластика.

[Малкольм Хадсон, эколог]:

«Мы потенциально можем его поглотить. То есть он может попасть в нашу кровеносную или лимфатическую систему и в конечном итоге – в наши органы. И мы всё ещё изучаем, сколько существует пластика такого микроскопического размера».

Производство пластмассы резко выросло за последние 50 лет благодаря широкому использованию недорогих одноразовых товаров. Поскольку пластик – это не биоразлагаемое вещество, он просто распадается на более мелкие части. В конечном итоге он оказывается повсюду.

[Малкольм Хадсон, эколог]:

«Эти пластиковые частицы – маленькие бомбы замедленного действия, достаточно мелкие, чтобы их могли поглотить животные и люди».

Учёные призывают сократить производство пластика и наладить эффективную переработку отходов.

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