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Традиция производства стеклянных бусин в Италии может попасть в список ЮНЕСКО

Традиция производства стеклянных бусин в Италии может попасть в список ЮНЕСКО

Производство стеклянных бусин – давняя традиция некоторых регионов Франции, а также итальянской Венецианской лагуны. Мастера производят..

Дата загрузки: 2020-12-15

Производство стеклянных бусин – давняя традиция некоторых регионов Франции, а также итальянской Венецианской лагуны. Мастера производят бусины, которые потом используют в ювелирных изделиях и произведениях искусства. Теперь же эту традицию могут добавить в список нематериального Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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