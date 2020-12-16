Южнокорейцам запретили отправлять пропагандистские листовки в КНДР
Парламент Южной Кореи принял закон, который запрещает гражданам страны отправлять листовки с критикой северокорейских властей на..
Дата загрузки: 2020-12-16
Активисты и северокорейские перебежчики уже несколько десятилетий отправляют листовки через границу с помощью воздушных шаров. Они также посылают продукты, лекарства, мини-радиоприёмники и USB-флеш-накопители с новостями южнокорейских СМИ.
Северная Корея давно критикует эту практику. А в июне этого года в ответ на распространение листовок она взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.
Южнокорейские правозащитники и перебежчики из КНДР, такие как Пак Сан Хак, намерены подать конституционную жалобу на новый закон. Пак отправляет листовки на родину уже 15 лет и считает запрет нарушением прав человека.
[Пак Сан Хак, перебежчик из КНДР]:
«Если даже нас посадят в тюрьму или оштрафуют на 27 тысяч долларов, мы всё равно будем отправлять листовки в Северную Корею. Мы хотим рассказать правду, потому что северокорейцы имеют право её знать».
Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала запрет на распространение листовок «ошибочной стратегией» Сеула в попытке завоевать благосклонность Пхеньяна.
Между тем правительство Южной Кореи заявляет, что отправка листовок угрожает безопасности южнокорейцев, особенно жителей приграничных районов. Также по словам властей, часть листовок не долетает до цели и загрязняет территорию страны.
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