Женщина сшила более 300 особенных кукол

Американка Эми Яндрисевиц шьёт кукол для детей с физическими особенностями. Каждая кукла уникальна и похожа на своего маленького владельца.

Эми – бывший социальный работник педиатрического онкологического отделения. Из опыта работы она поняла, что ребёнку важно видеть свои отличия в игрушках, с которыми он играет. Это вселяет в него уверенность в себе.

Эми стала шить кукол, которые отражают облик ребёнка.

Она учитывает этническую принадлежность, физические особенности и проблемы со здоровьем детей.

Куклы детям понравились, в результате родился проект A Doll Like Me.

Каждая кукла стоит около $100. Эми уже сшила их более 300. Для тех, кто не может заплатить за игрушку, расходы покрываются за счёт благотворительных взносов, собранных на платформе GoFundMe.

Женщина хотела бы раздавать кукол бесплатно. «Если мы собираемся рассматривать психическое здоровье как необходимую часть медицинской помощи, то это ключевой момент», – считает Эми.

«С одной стороны, куклы чествуют детей, которых они отражают. А с другой стороны, куклы – это реальный способ проявить доброту и продемонстрировать принятие. Эти дети прекрасны такими, какие они есть!» – говорит Эми. Смотрите видео, как девочка получает куклу.