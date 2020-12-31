Новогодний шар на Таймс-Сквер испытали на готовность к празднику

На Таймс-Сквер в Нью-Йорке протестировали знаменитый Новогодний шар. 31 декабря за минуту до Нового года он..

На Таймс-Сквер в Нью-Йорке протестировали знаменитый Новогодний шар. 31 декабря за минуту до Нового года он спустится вниз по специальному флагштоку высотой 23 метра. В самой нижней точке шар окажется ровно в 12 часов ночи. По словам организаторов, испытание прошло идеально.

Новогодний шар украшен хрустальными кристаллами. Всего их 2688. Каждый год несколько треугольников заменяют новыми.

[Джеффри Штраус, президент компании Countdown Entertainment]:

«В этом году компания Waterford создала кристаллы с новым рисунком под названием «подарок счастья». Вот он. Это солнечный луч, который приносит тепло и улыбки всем, кого коснётся».

Новогодний шар весит более пяти тонн. Его диаметр больше трёх с половиной метров. Изнутри он подсвечивается тысячами светодиодов.

Обычно на новогоднюю церемонию на Таймс-Сквер собираются до миллиона человек. И ещё миллиард зрителей смотрят её по телевизору.

В этом году торжества будут безлюдными. Их будут транслировать по телевидению и онлайн.

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