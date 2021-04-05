Зачем шесть собак преследовали скорую помощь

Бразильский бродяга Луис потерял сознание на улице, и кто-то вызвал скорую помощь. Когда его везли в больницу, всю дорогу за скорой бежали шесть собак.

Они остались у входа в больницу и ждали возвращения Луиса. Один из защитников животных выложил видео в интернет. По его словам, собаки волновались и выли Потом легли на землю и не никуда не уходили.