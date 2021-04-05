Зачем шесть собак преследовали скорую помощь

Бразильский бродяга Луис потерял сознание на улице, и кто-то вызвал скорую помощь. Когда его везли в больницу, всю дорогу за скорой бежали шесть собак.
Они остались у входа в больницу и ждали возвращения Луиса. Один из защитников животных выложил видео в интернет. По его словам, собаки волновались и выли Потом легли на землю и не никуда не уходили.
Через сутки Луиса выписали из больницы. Он вышел через другой вход, и собаки его не видели. Они ещё несколько дней сидели у входа. Когда Луис и собаки встретились, то были счастливы и вернулись к своей обычной жизни. Луис говорит, что не знал, что собаки его ждали, но не удивился, узнав об этом.