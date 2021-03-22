На Олимпиаде в Токио иностранных зрителей не будет

Иностранных зрителей не пустят на летнюю Олимпиаду в Японии. Об этом сообщили организаторы Олимпийских игр в..

[Сэйко Хасимото, глава оргкомитета Олимпиады-2020]:

«В нынешней ситуации очень трудно пообещать, что этим летом иностранцев пустят в Японию. Чтобы у зарубежных владельцев билетов появилась ясность в этом вопросе и возможность скорректировать свои планы, мы объявляем, что они не смогут приехать на Игры».

Иностранных зрителей не пустят на летнюю Олимпиаду в Японии. Об этом сообщили организаторы Олимпийских игр в Токио.

Организаторам придётся вернуть 600 тысяч билетов, купленных иностранцами на Олимпиаду, и 300 тысяч билетов, приобретённых на Паралимпийские игры.

Оргкомитет считает, что такое решение позволит провести соревнования в безопасной обстановке для всех участников Игр и для японских граждан.

Недавний опрос СМИ показал, что большинство японцев против того, чтобы впускать в страну иностранных болельщиков. Люди боятся, что это спровоцирует распространение коронавируса.

Олимпийские игры начнутся 23 июля.

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