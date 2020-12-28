Обзор 2020 года: главные политические события

В мировой политике события начали стремительно развиваться уже в ночь на 3 января, когда ВВС США..

В мировой политике события начали стремительно развиваться уже в ночь на 3 января, когда ВВС США уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани. Он руководил тайными операциями за пределами Ирана. В ответ Иран выпустил десятки ракет по военным базам США в Ираке. Он также объявил, что больше не будет придерживаться ограничений по уровню обогащения урана, которые были прописаны в ядерном соглашении. Позже, уже в конце сентября, США ужесточили санкции против Тегерана за его ядерную и ракетную программу.

Тем временем, в Венесуэле события развивались не в пользу продемократической оппозиции. Там, в первые дни 2020 года парламент избрал нового спикера – сторонника Мадуро. А лидера оппозиции Хуана Гуйадо вообще не пустили в здание. В конце года в стране прошли парламентские выборы, на которых официально большинство получили партии, поддерживающие Мадуро. Оппозиция, ЕС и США их результатов не признали.

Для Великобритании январь ознаменовался принятием законопроекта о выходе из ЕС, который также ратифицировал Европарламент. «Брексит» поизошёл 31 января. После чего почти год действовал переходный период. Столько же длились переговоры о торговом соглашении между сторонами. Из-за спорных моментов они затянулись, в итоге договор подписали лишь за семь дней до дедлайна 31 декабря.

В США произошло сразу несколько знаковых событий. Во-первых, в начале года демократы попытались объявить Дональду Трампу импичмент, обвинив его в злоупотреблении властью. Однако реальных оснований для этого не обнаружили. В феврале Сенат оправдал президента. Во-вторых, в ноябре в стране прошли президентские выборы. И хотя СМИ уже объявили победу Джо Байдена, Трамп заявляет о масштабных фальсификациях и намерен доказать, что победил.

Китай в 2020 подвергся большому давлению со стороны не только США, но и других крупных государств. В феврале американская прокуратура выдвинула новые обвинения против китайской Huawei. Кроме того, страны «Большой семёрки» в марте договорились противостоять китайской кампании дезинформации о COVID-19. В апреле Трамп объявил, что его страна больше не будет крупнейшим донором Всемирной организации здравоохранения, поскольку та помогала Пекину распространять ложную информацию об эпидемии.

Летом Трамп одобрил санкции в отношении китайских чиновников, вовлечённых в управление лагерями для мусульман-уйгуров в регионе Синьцзян. Он также утвердил меры в отношении Пекина за принятие в Гонконге закона о нацбезопасности.

В Израиле в мае послё трёх выборов за год выбрали правительство. Однако уже в декабре оно снова развалилось. Перевыборы намечены на март 2021. При этом страна при посредничестве США подписала историческое соглашения о восстановлении дипломатических отношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

В Беларуси после президентских выборов в августе вспыхнули протесты недовольных переизбранием Александра Лукашенко. Начались массовые аресты, лидеры оппозиции покинули страну. Кроме того, Минск закрыл границу с Литвой и Польшей.

В октябре вспыхнул конфликт между азербайджанскими и армянскими военными в Нагорном Карабахе. После нескольких неудачных попыток объявить прекращение огня, в ноябре стороны подписали соглашение о завершении военного конфликта.

Коротко о других событиях. КНДР продолжила разрабатывать оружие. Есть подозрения, что она создала миниатюрную ядерную боеголовку. Бывший король Испании уехал из страны на фоне обвинений в коррупции. США объявили о новых санкциях в отношении Кубы. В Боливии к власти вернулись социалисты, а главы МИД ЕС ввели санкции против России из-за отравления Навального. А премьер-министр Эфиопии объявил о победе над марксистскими повстанцами в регионе Тыграй.

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