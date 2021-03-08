Японцы звонят погибшим в ходе цунами 2011 года из телефонной будки без проводов
Японец Кадзуёси Сасаки солнечным днём заходит в телефонную будку, которая не подключена ни к каким проводам...
Дата загрузки: 2021-03-08
Мужчина рассказывает жене, как искал её несколько дней, обходя эвакуационные центры и временные морги.
[Кадзуёси Сасаки, вдовец]:
«Когда я вернулся домой, стояла кромешная тьма. Я посмотрел на небо и увидел тысячи звёзд. Они сверкали, словно драгоценные камни в шкатулке».
Эта телефонная будка в городке Оцути появилась за год до аварии на «Фукусиме». Её построил в своём саду местный житель. Его брат умер от рака, и мужчина захотел сказать ему то, что не успел.
Теперь в будку приходят и другие люди, потерявшие родных.
[Итару Сасаки, житель Оцути]:
«Если они знали бы, что больше не увидят кого-то близкого, то захотели бы ему что-то сказать в последний раз. Но они не смогли».
Кадзуёси рассказал жене о детях, о себе и о том, что теперь его источник счастья – помощь другим. Во время цунами мужчина также потерял многих друзей.
[Кадзуёси Сасаки, вдовец]:
«Эта телефонная будка как будто окутывает меня теплом. Она дарит это чувство всем пострадавшим (от землетрясения и цунами)».
Сатико Окава уж десять лет приводит сюда внуков, чтобы они поговорили с дедушкой. Он тоже погиб во время цунами.
[внук погибшего]:
«Привет, дедушка, прошло уже десять лет. В следующем году я стану старшеклассником. Лэо уже учится в средней школе и скоро будет сдавать вступительные экзамены. В мире появился новый вирус, из-за которого умирает много людей, как во время землетрясения и цунами, поэтому мы в масках. Но у нас всё хорошо».
Сатико попросила покойного мужа не забывать о родных.[Сатико Окава, вдова]:
«Мне кажется, я слышу, как он отвечает. Мне становится лучше, когда я говорю и думаю, что он слушает меня. Поэтому я часто бываю здесь».
11 марта 2011 года у восточного побережья острова Хонсю произошло землетрясение силой 9 баллов. Оно вызвало мощнейшее цунами, которое принесло огромные разрушения. Погибли 20 тысяч человек, и 150 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.
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