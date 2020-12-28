В Боснии мигранты замерзают в сгоревшем лагере

Это палаточный лагерь для мигрантов в Боснии близ посёлка Липа, в 25 километрах от города Бихач...

[Саджит, мигрант из Пакистана]:

«Мы всё ещё здесь. Без электричества, воды, помещения. Каждый день много людей». [Гулам, мигрант из Пакистана]:

«Очень холодно, слишком холодно, большая проблема. Я не сплю, очень тяжело, но что мы можем сделать?»

Это палаточный лагерь для мигрантов в Боснии близ посёлка Липа, в 25 километрах от города Бихач. Недавно большая часть лагеря сгорела, а на регион обрушились снегопады. Более тысячи беженцев оказались в бедственном положении.

Лагерь открылся весной в качестве временного убежища для мигрантов на тёплое время года. Здесь – люди из Азии, Северной Африки и с Ближнего Востока.

Несколько дней назад лагерь должны были закрыть на зимний ремонт, а мигрантов – переместить. Однако центральные и местные власти так и не смогли прийти к согласию – куда переселить людей. В планируемый изначально день переселения и случился пожар. Многие палатки сгорели.

Представители полиции и ООН заявили, что, скорее всего, кто-то из недовольных мигрантов намеренно поджёг лагерь.

Теперь люди ютятся в уцелевших палатках.

[Саджид Али, мигрант из Афганистана]:

«Последние пять дней были для всех очень тяжёлыми, потому что в палатках нет обогревателей. Вчерашний снегопад сильно усложнил нам жизнь, палатки могут рухнуть под тяжестью снега. Внутри шатра живут более 500 мигрантов. Если они погибнут, кто будет нести ответственность? Как видите, у этого парня переохлаждение, врачей нет. Если он умрёт, кто несёт ответственность? Власти Боснии или ООН?»

На урегулирование миграционного кризиса Европейский союз выдел Боснии 60 миллионов евро и пообещал ещё 25. При этом чиновники из ЕС неоднократно просили власти страны найти альтернативу лагерю Липа, предупреждая о нарастающем гуманитарном кризисе.

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