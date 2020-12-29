Жительнице Уханя дали четыре года тюрьмы за сообщения об эпидемии

Китайский суд вынес приговор 37-летней гражданской журналистке Чжан Чжань. Ей дали четыре года тюрьмы за то,..

Китайский суд вынес приговор 37-летней гражданской журналистке Чжан Чжань. Ей дали четыре года тюрьмы за то, что она одной из первых начала публиковать сообщения из города Ухань во время начала эпидемии.

Город стал эпицентром и местом рождения пандемии. Женщина пыталась рассказать, что на самом деле там происходит, поскольку центральные власти контролировали всю информацию и старались заглушить тех, кто был не согласен с официальной статистикой.

Как сказал адвокат женщины, формальное обвинение звучит как «распространение слухов и создание неприятностей».

У здания суда в Шанхае усилили охрану. Однако это не испугало сторонников Чжан Чжань.

[Шан Шэнчжао, сторонник Чжан Чжань]:

«Я пришёл, чтобы попытаться её увидеть. Я только что туда ходил, но сотрудники мне сказали, что увидеть её не получится, в частности по причине уголовного дела».

Чжан Чжань не была единственной, кто говорил правду. Однако стала первым гражданином Китая, кому публично вынесли за это приговор.

А первым, кто открыто заявил о возможной эпидемии, был офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян. В декабре 2019 года он заметил у своих пациентов похожие симптомы респираторного заболевания и написал об этом в чате с коллегами. После этого его вызвали в полицию и заставили писать заявление, что он якобы распространял ложь с целью подрыва общественного порядка. Позже врач сам умер от коронавируса.

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