К 50-м годам этого века Япония планирует стать полностью «зелёной»

Япония разработала новую «зелёную» стратегию. К 2050 году страна хочет добиться нулевых выбросов СО2, а также..

Япония разработала новую «зелёную» стратегию. К 2050 году страна хочет добиться нулевых выбросов СО2, а также достичь экологически-ориентированного роста экономики объёмом два триллиона долларов в год.

Как же правительство намерено это сделать?

К середине 30-х годов страна хочет полностью отказаться от продажи новых бензиновых автомобилей. Их планируют заменить электрическими.

Токио также намерен сократить стоимость автомобильных батарей. А это ключевая и самая затратная запчасть электромобилей.

Ещё одна стратегия заключается в том, чтобы обновить суда, которые выходят в море. Они должны будут использовать более чистое топливо, такое как водород и аммиак. Переход планируют осуществить к 2050 году.

Что касается сектора недвижимости, то к 30-м годам страна планирует делать жилые и другие здания по технологии нулевых выбросов.

Одновременно, как ожидается, к 50-м годам спрос на электроэнергию в стране вырастет на 50%. И правительство хочет продвигать «зелёные» источники энергии. На них будет приходиться 60% всего вырабатываемого в стране электричества.

Для этого потребуется построить ветряные генераторы в прибрежных зонах и гидроэлектростанции, а также сократить зависимость Японии от АЭС.

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