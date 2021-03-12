Создать себя заново: японский слизняк умеет полностью регенерировать

Этот японский морской слизень, как оказалось, может регенерировать всё своё тело. Так, отрезанная голова этого беспозвоночного..

Этот японский морской слизень, как оказалось, может регенерировать всё своё тело. Так, отрезанная голова этого беспозвоночного отращивает обратно все органы, включая сердце.

Интерес учёных из Женского университета Нары эти организмы привлекли после того, как те обнаружили голову слизня, которая самостоятельно передвигалась.

[Саяка Мито, исследовательница]:

«Голову морского слизня нашли случайно. Мы сохранили её, а потом увидели, что она начала регенерацию. Так мы и сделали это открытие».

Учёные решили провести исследование, отрезав головы 16 морским слизням двух видов. Шесть из них начали регенерацию, а один даже дважды терял и заново регенерировал своё тело.

Особый интерес привлекла способность слизней отращивать даже сердце.

[Ёити Юса, исследователь]:

«Одна из функций сердца – циркуляция крови и перенос кислорода. В случае с регенерацией морского слизня для этой цели им сердце может не понадобиться».

Исследователи пришли к выводу, что такая уникальная способность к регенерации возможна в том числе за счёт фотосинтеза. Морские слизни, поедая определённый тип водорослей, приобретают зелёный цвет. В итоге они так же как и растения могут фотосинтезировать питательные вещества из солнечного света и кислорода. Такая способность позволяет им продержаться около 10 дней без пищи.

[Ёити Юса, исследователь]:«Некоторые животные могут заново вырастить свои конечности, придатки или хвосты, но нет ни одного другого животного, которое бы могло восстановить всё своё тело».

Исследователи считают, что слизняки, возможно, наделены способностью регенерации, чтобы защищаться от паразитов в организме.

Исследования планируют продолжить. Учёные надеются, что удивительные свойства этих беспозвоночных можно будет использовать для медицины.

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