В Австралии обучают новое поколение ковбоев

В регионе Кимберли в Западной Австралии скоро начнётся сезон дождей. Но пока стоит невыносимая жара. Под..

[Тим Маллард, будущий ковбой]:

«Это мой первый год. Я езжу на лошадях четыре месяца. Мой прадедушка был ковбоем. Он немного рассказал мне, как ездить верхом и что делать».

В регионе Кимберли в Западной Австралии скоро начнётся сезон дождей. Но пока стоит невыносимая жара. Под палящим солнцем ковбои направляют домашний скот в загоны. Среди них и 18-летний Тим Маллард. Он завершает свой первый сезон обучения.

Юноша выбрал для себя эту специальность в начале 2020 года. Он стал участником специальной программы, которая готовит новое поколение ковбоев, а затем помогает трудоустроиться в те регионы, где рабочей силы не хватает.

[Тим Маллард, будущий ковбой]:

«Вначале было довольно страшно, я очень переживал. Несколько раз падал с лошади. Но как только начинаешь чувствовать ритм, то становится намного легче».

Когда началась пандемия, обучение на скотоводческой ферме приостановили. Однако благодаря её изолированности от густонаселённых мест вскоре Тим продолжил осваивать все премудрости ковбойской профессии.

[Тим Маллард, будущий ковбой]:

«Мне очень нравится. Каждый день что-то новое».

Менеджер фермы говорит, что ученики могут гордиться своими достижениями.

[Джек Плейн, работник фермы]:

«Ни один из наших студентов, до того, как приехать сюда, и пяти минут на лошади не сидел. То есть у них было очень мало навыков, но они схватывают всё очень быстро».

Недавно на севере континента завершился экспортный сезон. Огромные фуры с животными переправили на юго-запад Австралии. Работники сферы говорят, что, несмотря на пандемию, сезон для индустрии выдался удачным. А это означает, что на фермах будут продолжать готовить молодое поколение ковбоев.

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