Мотокросс помогает австралийским подросткам не сбиться с жизненного пути

Австралийского подростка Дэниэла удерживает на правильном пути страсть к мотоциклам. Он участвует в пилотной программе Кокберна,..

Австралийского подростка Дэниэла удерживает на правильном пути страсть к мотоциклам. Он участвует в пилотной программе Кокберна, которая призвана уберечь молодёжь от неверных поступков и дать им интересное занятие.

[Дэниэл Браун, участник программы]:

«Я сбился с пути и какое-то время вёл себя немного неправильно. Меня включили в эту программу, а затем я просто перестал поступать плохо, поскольку у меня появилась цель».

В рамках проекта подростков учат безопасной езде на мотоциклах. Взамен они должны регулярно ходить в школу и не нарушать законов.

[Бен Таноа, молодёжный работник]:

«Думаю, часто таких подростков можно определить по поведению. И мы говорим им, что видим их насквозь, и знаем, что на всё есть причина».

Для занятий на мотоциклах сделали кольцевую трассу с естественными препятствиями. Мотокросс привлекает и девушек.

[Шонтаэ Кракуэр, участница программы]:

«У нас появилось занятие, каждый завёл много друзей. Мы все приходим сюда и делаем всё вместе. Обычно здесь для нас держат какие-нибудь угощения, и мы можем перекусить. И мы постоянно катаемся на мотоциклах. Это хороший способ направить энергию в нужное русло».

В программе используют мотоциклы, конфискованные полицией за небезопасную езду или незаконное вождение. Теперь транспорт служит благому делу.

[Деррик Герберт, полицейский]:

«Программа работает. Мы видим меньше антисоциальных поступков, молодёжь ведёт себя лучше, учится работать в команде. Также подростки приобретают навыки управления мотоциклом. У них есть курсы по оказанию первой помощи».

Полиция Западной Австралии надеется в будущем развернуть эту программу в большем количестве маленьких городов.

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