Россияне отметили Крещение купанием в ледяной воде

В Истре в Московской области десятки россиян отметили праздник Крещения купанием в ледяной воде. При этом..

[Александр, житель Истры]:

«Такое ощущение, как будто переродился заново. Очень сильные впечатления. Здорово. С праздником». [Михаил, житель Истры]:

«Я давно купаюсь, наверное, третий-четвёртый год, и вот самое хорошее время для купания – это когда мороз стоит. Потому что выходишь – прямо хорошо, когда тепло, ощущения немножко не те».

В Истре в Московской области десятки россиян отметили праздник Крещения купанием в ледяной воде. При этом на улице стоял почти 20-градусный мороз.

Христианский праздник посвящён крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В России этот день отмечают 19 января. При этом священнослужители говорят, что крещенские купания – это не исконно русская традиция. Также они не входят в церковный обряд.

В царской России совершались крёстные ходы на природные водоёмы, где освящали воду. При этом никто массово не купался. Погружение в ледяную воду стало популярным в 90-х годах прошлого века. Люди считают, что, трижды окунувшись в воду, очистятся от грехов.

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