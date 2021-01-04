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Крепкий орешек: 109-летняя итальянка переживает третью пандемию

Крепкий орешек: 109-летняя итальянка переживает третью пандемию

109-летняя итальянка Луиза Дзаппителли уже чуть ли не год с нетерпением ждёт возможности снова свободно выходить..

Дата загрузки: 2021-01-05

109-летняя итальянка Луиза Дзаппителли уже чуть ли не год с нетерпением ждёт возможности снова свободно выходить на улицу. Бабушка пережила две мировые войны и переживает уже третью пандемию. Но, несмотря ни на что, на её лице всегда улыбка.
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