Крепкий орешек: 109-летняя итальянка переживает третью пандемию
109-летняя итальянка Луиза Дзаппителли уже чуть ли не год с нетерпением ждёт возможности снова свободно выходить..
Дата загрузки: 2021-01-05
109-летняя итальянка Луиза Дзаппителли уже чуть ли не год с нетерпением ждёт возможности снова свободно выходить на улицу. Бабушка пережила две мировые войны и переживает уже третью пандемию. Но, несмотря ни на что, на её лице всегда улыбка.
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