По обе стороны Ла-Манша ожидают очередей и заминок

Бюрократические заминки, технические проблемы и подготовка в последний момент. Вот основные проблемы, которые могут привести к..

Бюрократические заминки, технические проблемы и подготовка в последний момент. Вот основные проблемы, которые могут привести к очередям из фур по обе стороны Ла-Манша. С 1 января Великобритания официально выходит с единого рынка ЕС. Отсутствие пошлин сохранится, но бумажной работы и таможенных проверок на границе станет больше.

Глава регионального отделения Национальной ассоциации автоперевозчиков считает, что заминки неизбежны. Особенно во французском порту Кале, откуда по Евротоннелю в сторону Англии проезжают миллионы грузовиков в год.

[Себастьян Ривьера, глава департамента Ассоциации автоперевозчиков]:

«Мы говорили о «брексите» четыре года. Некоторые компании уже нанимают специалистов по таможенным документам и экспорту-импорту. Однако мы уверены, что некоторые компании не обязательно готовы».

В то время как Великобритания будет постепенно вводить все таможенные проверки в течение полугода, со стороны ЕС они вступают в силу одновременно с 1 января.

В порту Кале надеются, что в январе удастся отработать все новые процедуры.

[Жан-Марк Писсессо, директор порта Кале]:

«В январе в любом случае трафик будет не такой интенсивный. Обычно в этом месяце спокойно. А в этом году будет ещё спокойнее, поскольку Великобритания делала запасы, готовясь к возможному выходу без соглашения. Это позволит нам проверить, отвечает ли реальности всё, что мы согласовали с французской таможенной службой».

Тем временем сама таможня Франции уже наняла дополнительные 700 сотрудников, которые будут помогать переходить на новые правила. И почти половина из них будут работать в порту Кале и в терминале Евротоннеля.

При этом две компьютерные системы так называемых умных границ со стороны Франции и Великобритании не связаны между собой. Когда наладят их взаимодействие, пока неизвестно.

[Жильбер Бельтран, директор региональной таможни]:

«Осознали ли импортёры и экспортёры из других стран ЕС, что им нужно следовать процедурам, и что с 1 января эти процедуры становятся обязательными? Вот что пока остаётся вопросом в отношении «умных границ»».

Великобритания формально вышла из ЕС в январе прошлого года, спустя 47 лет после того как присоединилась к блоку, а также спустя 3,5 года после референдума по вопросу отделения. Переходный период длился почти год и завершился 31 декабря.

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