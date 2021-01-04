Мотоциклы удерживают австралийских подростков на правильном пути
В австралийском городе Кокберн полиция использует конфискованные мотоциклы для подростковой воспитательной программы. Мальчишек и девчонок обучают..
Дата загрузки: 2021-01-05
В австралийском городе Кокберн полиция использует конфискованные мотоциклы для подростковой воспитательной программы. Мальчишек и девчонок обучают безопасно водить, а взамен они должны не пропускать школу и хорошо себя вести.
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