Кенийцы создали протез, работающий от сигналов мозга

Это изобретение больше напоминает технологию из фильмов «кинематографической вселенной Marvel». На самом же деле роботизированная рука..

Это изобретение больше напоминает технологию из фильмов «кинематографической вселенной Marvel». На самом же деле роботизированная рука предназначена не для супергероев, а для обычных людей без одной или двух рук, которые каждый день в быту вынуждены преодолевать много трудностей.

Два кенийских изобретателя создали протез, который приводится в движение в зависимости от сигналов головного мозга. А улавливает их специальный нейропередатчик.

Сама рука сделана из переработанных материалов и может двигаться вертикально и горизонтально.

[Дэвид Гату, изобретатель]:

«Это биороботизированный протез руки, который использует сигналы мозга, чтобы двигаться в зависимости от ваших намерений».

В Кении живёт более миллиона людей с инвалидностью. В основном, это те, кто лишился конечностей. И эти люди сталкиваются не только с трудностями в повседневной жизни. Часто в обществе их осуждают, говоря, что на них лежит какое-то проклятие.

[Мозес Киньюа, изобретатель]:

«Используя талант, который дал нам Бог, мы пытались сделать что-то, чтобы помочь этим людям стать более независимыми в повседневных делах».

Оба изобретателя проучились в университете только по четыре года. Потом им пришлось уйти, поскольку денег на дальнейшее обучение не было. Нужные для создания протеза знания они усвоили самостоятельно.

Эксперты говорят, что изобретение может усовершенствовать существующие сегодня протезы. Впрочем, пока серийное производство устройства не планируют, поскольку на это нет денег. Кенийцы надеются, что в ближайшее время смогут найти спонсоров.

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