В Аргентине из-за роста заболеваемости COVID-19 ужесточили карантинные меры

В Аргентине ужесточили карантинные меры после того, как на прошлой неделе резко увеличился суточный уровень заражения..

В Аргентине ужесточили карантинные меры после того, как на прошлой неделе резко увеличился суточный уровень заражения коронавирусом. Несколько дней подряд медики регистрировали более 20 тысяч новых случаев за сутки. 9 апреля в стране зафиксировали антирекорд – более 24 тысяч заражённых.

В районах с самой плохой эпидемиологической ситуацией, в том числе и в Буэнос-Айресе, ввели комендантский час с полуночи до 6 утра. Бары и рестораны должны закрываться в 11 вечера, а работу казино и игровых залов временно запретили. В спортзалах одновременно могут заниматься не более десяти человек.

Кроме того, общественным транспортом разрешено пользоваться только сотрудникам организаций, чья работа считается первостепенно важной. Проезд разрешён по специальным пропускам.

В Буэнос-Айресе владельцы ресторанов вышли с протестом против карантинных ограничений. Они говорят, что оборот и так уже снизился на 40%, и многие намерены отказаться от бизнеса.

[протестующая]:

«Мы встревожены, потому что нас уже закрывали на девять месяцев, и нам трудно справиться с налоговым бременем, большими долгами и инфляцией, к тому же сырьё стоит дорого».

Президент Аргентины Альберто Фернандес пообещал не закрывать школы, пока это возможно. По его словам, он стремится вводить сбалансированные карантинные меры, чтобы экономика сильно не пострадала.

[житель Буэнос-Айреса]:

«Люди не понимают, что происходит, и жалуются на ограничения. Я уважаю их точку зрения, но многие постоянно устраивают встречи, и вирус распространяется быстрее, а это неправильно. Думаю, большую проблему создаёт само общество, а не меры, введённые правительством».

В Аргентине с начала пандемии выявили более двух с половиной миллионов случаев COVID-19, умерли почти 58 тысяч человек.

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