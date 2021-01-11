Какие фитнес-тенденции диктует 2021 год

Пандемия коронавируса изменила многое в жизни людей, в том числе и способы поддерживать спортивную форму. Известный..

[Джиллиан Майклс, фитнес-эксперт]:

«Вероятно, люди будут ходить в тренажёрный зал один или два раза в неделю. Но при этом некоторые упражнения они по-прежнему будут выполнять на свежем воздухе или станут тренироваться дома с помощью дорогих спортивных снарядов».

Пандемия коронавируса изменила многое в жизни людей, в том числе и способы поддерживать спортивную форму. Известный фитнес-эксперт Джиллиан Майклс из Калифорнии считает, что в этом году в моде будет гибрид из занятий на открытом воздухе, в тренажёрном зале и дома.

По словам фитнес-эксперта, люди стали чаще покупать дорогие домашние тренажёры и «умные» зеркала для тренировок. Однако она считает, что это необязательно. Можно успешно заниматься и с помощью бесплатных приложений или по видео в Интернете.

Между тем некоторые американцы предпочитают бегать или кататься на велосипеде вдали от людей. Есть и те, кто приходит на уличные групповые занятия. В открытом пространстве легче соблюдать социальную дистанцию. В последние месяцы в Калифорнии стала популярна йога на SUP-бордах.

[Сара Тифенталер, тренер по йоге]:

«Мы очень рады, что смогли преуспеть в этой ситуации, поскольку можем создавать людям безопасные условия. Они могут находиться на свежем воздухе и одновременно поддерживать форму». [участница занятий йогой]:

«Мне очень понравилось. Это расслабляющие и успокаивающие занятия. Я не только выполнила физические упражнения, но и помедитировала во время них».

Новый вид занятий получил название «йогаква». На пляже Венис-Бич в Калифорнии до пандемии тренировки проходили три раза в неделю. Теперь их проводят в два раза чаще.

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