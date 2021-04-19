Поезд сошёл с рельсов в Египте: более десяти погибших

Одиннадцать человек погибли, ещё 98 пострадали в результате аварии на железнодорожной дороге в Египте. Сошли с..

Одиннадцать человек погибли, ещё 98 пострадали в результате аварии на железнодорожной дороге в Египте. Сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда. Инцидент произошёл в провинции Кальюбия на севере страны.

На месте работают около 50 машин скорой помощи. Пациентов доставляют в три провинциальных больницы.

[очевидец]:

«Мы не знаем, что именно произошло. Вагоны сошли с рельсов, много погибших. Много людей оказалось под вагонами, и мы не можем их вытащить. Не знаю, что сказать, мы устали. За месяц это уже четвёртая железнодорожная авария».

Поезд ехал из Каира в город Эль-Мансура в дельте Нила. Как сообщили в руководстве железной дороги, авария случилась около двух часов дня примерно в 40 километрах от Каира. Причину пока не выявили. Создана специальная следственная комиссия.

Напомним, в марте в результате столкновения двух поездов близ египетского города Тахта около 20 человек погибли, 200 пострадали.

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