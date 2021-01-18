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Как подростков поощрили за доброе дело

Как подростков поощрили за доброе дело
Как подростков поощрили за доброе дело

Офицер полиции Статцер из штата Огайо увидел двух братьев-подростков с лопатами и остановил свою машину. Они расчищали от снега тротуар вокруг домов.

 

 

Когда полицейский спросил ребят, почему они взялись за это дело, подростки ответили: «Мы стараемся сделать мир безопаснее».

Полицейский рассказал о подростках шерифу. Братьев пригласили в офис к шерифу и угостили горячим шоколадом и сладостями. «Мы можем многому поучиться у Джамара и Курона и поблагодарить их за заботу о людях. Они вышли убирать снег в свой выходной от учёбы день. Их поступок может вдохновить других на добрые поступки», – написал шериф на сайте офиса.

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