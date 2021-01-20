Грузовик задавил 15 рабочих, спящих на обочине

Трагедия в городе Сурат на западе Индии. Грузовик наехал на рабочих, спящих на тротуаре на обочине..

Трагедия в городе Сурат на западе Индии. Грузовик наехал на рабочих, спящих на тротуаре на обочине дороги. Не менее 15 человек погибли, пятеро пострадали.

Как сообщили в полиции, 12 рабочих скончались на месте, ещё трое – от полученных травм в больнице.

[Пандия Раджкумар, инспектор полиции Сурата]:

«Столкнувшись с трактором, водитель грузовика потерял управление и на очень высокой скорости летел ещё около 200 метров по другой стороне дороги. В это время он и наехал на людей». [Мунна Лал, водитель грузовика]:

«Впереди ехал трактор, гружённый сахарным тростником. Я потерял управление, и мой грузовик врезался в трактор. Потом я ничего не видел. Не знаю, в какую сторону поехал грузовик, и не могу сказать, что случилось потом».

Как сообщается, рабочие, которые остались живы, находятся в стабильном состоянии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с инцидентом в своём Твиттер.

Федеральное правительство пообещало выплатить семьям погибших по 2 миллиона рупий – это более 2700 долларов. Пострадавшие рабочие получат почти по 700 долларов.

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