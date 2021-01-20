Восточная сладость на вертеле: в Иордании по-новому готовят кнафе

Иорданская семья из Аммана добавила изюминку в приготовление традиционной восточной сладости кнафе. Обычно её запекают в..

[Асил Аввад, жительница Аммана]:

«Мы не хотим отклоняться от наших традиций и обычаев, но мы решили с помощью этой турецкой идеи привнести новшество. Некоторым нравится, а некоторые высказываются против, говоря, что нельзя изменять традиционный десерт. Но мы считаем, что получается хорошо».

Иорданская семья из Аммана добавила изюминку в приготовление традиционной восточной сладости кнафе. Обычно её запекают в виде пирога, но по новому рецепту десерт зажаривают на вертеле, как шашлык. Эта идея пришла из Турции.

Семейный бизнес открыли шесть сестёр и их деверь. Они продают кнафе рядом со своим домом.

[покупатель]:

«Мне нравится, что люди придумывают что-то новое. Раньше мы бывали в Турции, видели, как готовят (жареные) каштаны и встречались с другими непривычными явлениями. Мы были готовы отправиться в путешествие только ради того, чтобы попробовать незнакомые блюда».

Впрочем, некоторые иорданцы остаются консервативными.

[Моханнад Хабиба, совладелец кафе]:

«Традиционные блюда, такие как мансаф и кнафе, не должны меняться, потому что они существуют уже около ста лет. Многие знают их именно такими. Вот такая ситуация. И перемены ради перемен не всегда хорошая идея, особенно в еде». [житель Аммана]:

«Изменять (способ приготовления кнафе) неправильно. Нельзя изменять то, к чему все привыкли. Вкус кнафе уже устоялся. Наши отцы и деды знали его. Если вкус изменить, то никто не будет есть».

Однако у иорданской семьи много клиентов.

Кнафе готовят из домашней вермишели и козьего сыра. Подают десерт с сахарным сиропом.

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