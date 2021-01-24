Москвичи восстанавливаются после COVID с помощью тайцзицюань
Московским пациентам с «ковидом» преподают китайскую практику тайцзицюань, чтобы помочь быстрее восстановиться и избежать осложнений. Такой..
Дата загрузки: 2021-01-24
Московским пациентам с «ковидом» преподают китайскую практику тайцзицюань, чтобы помочь быстрее восстановиться и избежать осложнений. Такой метод врачи применяют в лечении туберкулёза и других заболеваний лёгких.
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