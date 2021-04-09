Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

9 апреля в возрасте 99 лет в Великобритании скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Об этом объявил Букингемский дворец. В заявлении говорится, что герцог Эдинбургский ушёл из жизни мирно в Виндзорском замке, где он и королева жили во время пандемии. Это произошло утром. Точная причина смерти пока не сообщается.

Эти фотографии были среди последних снимков принца Филиппа.

Соболезнования королевской семье принёс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Сегодня мы скорбим вместе с Её Величеством Королевой. Мы приносим свои соболезнования ей и всей её семье, и как нация и как королевство говорим спасибо за экстраординарную жизнь и работу, которую проделал принц Филипп, герцог Единбургский».

И принц, и королева были вакцинированы от коронавируса. При этом в начале года герцог Эдинбургский был госпитализирован по причине недомогания и несколько недель провёл в больнице. В марте его выписали.

Королева Елизавета II и принц Филипп поженились в 1947 году. В то время он носил титул принца Греческого и Датского. Во время войны участвовал в сражениях в звании офицера британского флота.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Принц Филипп заслужил любовь разных поколений и здесь, в Соединённом Королевстве, и в странах Содружества, и по всему миру. Он дольше всех в истории был супругом монархини. Он был также одним из последних участников боёв Второй мировой войны, ещё живых в нашей стране. За храбрость он был отмечен в донесениях за участие в сражении у мыса Матапан, а во время Сицилийской операции благодаря хитроумным манёврам спас свой корабль».

В 2017 году принц Филипп отошёл от публичных дел ввиду преклонного возраста.

До своего столетнего юбилея принц не дожил два месяца. При этом прожил дольше любого другого мужчины из британской королевской семьи за всю её историю.

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