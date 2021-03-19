Уникальный мавританский хамам обнаружили под баром в Испании

Эта башня городского собора под названием Хиральда – символ Севильи, города на юге Испании. Она была..

Эта башня городского собора под названием Хиральда – символ Севильи, города на юге Испании. Она была построена в XII веке как минарет в эпоху аль-Андалуса, когда Испанией правили мавры. Здесь же находится и закусочная с одноимённым названием – одно из самых посещаемых туристами мест.

Необычные сводчатые потолки тапас-бара всегда привлекали много посетителей. Но когда началась пандемия и поток туристов сократился, владельцы воспользовались возможностью отремонтировать помещение.

Ходили слухи, что на этом месте был хаммам, или мавританская баня, о чём свидетельствует мемориальная доска на полу. Но размеры и детали обнаруженных древних помещений стали для всех неожиданностью.

Сначала строители обнаружили «люcеры» – потолочные окна, пропускавшие дневной свет. В XII веке такие часто прорезали для освещения арабских бань.

Находка подтвердила слухи, поэтому на место отправили команду археологов.

Когда сняли пол, то увидели ванны с богатыми мавританскими декоративными росписями. Их назвали одним из лучших образцов хаммамов в Испании.

[Антонио Морерас, руководитель проекта по реконструкции]:

«Это самый важный пример хаммамов в Андалусии и Испании. Есть и другие арабские бани побольше, чем эта, но там не так много росписей, как здесь».

Многие местные жители поспешили поближе познакомиться с древней баней.

[местный житель]:

«Я думаю, что находка не вчерашняя, о ней уже было известно раньше, я не знаю, когда именно. Но я думаю, очень хорошо, что публике показывают нечто настолько интересное, как хаммам той эпохи».

Когда-то Севилья была эпицентром андалузской культуры, а Хиральда служила минаретом Большой мечети Севильи. 98-метровую башню использовали в качестве обсерватории. В то время она была одной из крупнейших в Европе.

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