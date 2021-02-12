Экономика ЕС «доберётся до света в конце тоннеля» к 2022 году

Экономика ЕС восстановится быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщил еврокомиссар Паоло Джентилони. [Паоло Джентилони, еврокомиссар по..

[Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике]:

«Благодаря тому, что рецессия в 2020 году оказалась не такой глубокой, как предполагалось, а также благодаря прорыву в разработке вакцин от COVID-19, мы теперь прогнозируем, что экономика ЕС вернётся к докризисному уровню ВВП в 2022 году».

Экономика ЕС восстановится быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщил еврокомиссар Паоло Джентилони.

Согласно прогнозу, в этом году темпы роста экономики блока составят 3,7%, а в 2022 – 3,9%. В 2020-м же зафиксировали спад на 6,3%.

[Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике]:

«И это знаменитый свет в конце тоннеля. Когда вакцинация наберёт обороты, а карантинные меры постепенно ослабят, экономическая активность, как ожидается, начнёт нарастать».

При этом Джентилони предупредил о возможном росте количества банкротств и уровня безработицы.

[Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике]:

«Пандемия может оставить более глубокие экономические и социальные шрамы, чем мы думаем. Количество банкротств, которое, как вы знаете, до сих пор было очень низким, теперь может стать выше с более серьёзным воздействием на потенциальный объём производства, чем предполагалось в большинстве прогнозов».

Еврокомиссар призвал правительства стран-членов ЕС продолжать принимать фискальные меры.

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