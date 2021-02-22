Телеканал NTD

Кадры с воздуха: в Джакарте затоплены целые районы

Кадры с воздуха: в Джакарте затоплены целые районы

В Индонезии несколько тысяч человек были эвакуированы в результате сильного наводнения. Пострадала столица Джакарта с её..

Дата загрузки: 2021-02-22

В Индонезии несколько тысяч человек были эвакуированы в результате сильного наводнения. Пострадала столица Джакарта с её 10-миллионным населением, а также окрестности мегаполиса. В результате нескольких дней проливных дождей реки вышли из берегов, затопив целые районы. Местами вода поднялась до двух метров.

Спасательные операции продолжаются. Людей вывозят на лодках.

[Чеа, эвакуированная в городе Тангеранг]:
«Не знаю, как в других районах, но в моём доме воды по грудь. (Репортёр: «Это сильнейшее наводнение?») Не, так уже бывало раньше».

Индонезийское метеобюро предупреждало, что на столичный регион может обрушиться сильнейший в этом сезоне ливень. Экстремальная погода простоит всю неделю. Дожди будут сопровождаться грозой и сильным ветром.

В Индонезии сейчас самый разгар сезона дождей. Он продлится до конца февраля или начала марта.
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