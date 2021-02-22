Кадры с воздуха: в Джакарте затоплены целые районы
В Индонезии несколько тысяч человек были эвакуированы в результате сильного наводнения. Пострадала столица Джакарта с её..
Дата загрузки: 2021-02-22
Спасательные операции продолжаются. Людей вывозят на лодках.
[Чеа, эвакуированная в городе Тангеранг]:
«Не знаю, как в других районах, но в моём доме воды по грудь. (Репортёр: «Это сильнейшее наводнение?») Не, так уже бывало раньше».
Индонезийское метеобюро предупреждало, что на столичный регион может обрушиться сильнейший в этом сезоне ливень. Экстремальная погода простоит всю неделю. Дожди будут сопровождаться грозой и сильным ветром.
В Индонезии сейчас самый разгар сезона дождей. Он продлится до конца февраля или начала марта.
Короткая ссылка на эту страницу: