81-летняя фитнес-бабушка стала звездой TikTok

Эта немецкая бабушка, которой уже 81, стала звездой молодёжной соцсети TikTok. В приложении обычно выкладывают короткие..

Эта немецкая бабушка, которой уже 81, стала звездой молодёжной соцсети TikTok. В приложении обычно выкладывают короткие видео подростки и молодые люди. Однако теперь в тренде уроки фитнеса этой жительницы города Лайхлинген.

Её прозвали фитнес-бабушкой. Эрика Ришко не позволила карантину заставить её лежать на диване. Когда она не тренируется, то отрабатывает танцевальные движения с мужем.

[Эрика Ришко, фитнес-бабушка]:

«Я думаю, нам нужно побольше танцевать. Я хотела бы почаще ходить на танцы. Теперь мне нужно сердито посмотреть на мужа».

Первое видео Эрика загрузила в соцсеть ещё весной, когда в Германии начался первый карантин. С тех пор она опубликовала более 100 роликов. В них она делает отжимания, планку и другие упражнения, а также танцует и вдохновляет всех не сидеть сложа руки.

[Эрика Ришко, фитнес-бабушка]:

«Просто супер, я очень рада. Никогда ещё не была так уверена в себе, как сейчас. TikTok и Instagram стали для меня большим толчком. Нам пишут молодые люди, говорят, что мы потрясающие, спрашивают, как мы это делаем, и пишут, что мы для них мотивация. Это чудесно».

У бабушки уже около 125 тысяч подписчиков. Также в приложении под её роликами поставили более двух миллионов лайков.

[Эрика Ришко, фитнес-бабушка]:

«Некоторые пишут: «Вы будете моими дедушкой и бабушкой?» Или: «Моя бабушка умерла, можете занять её место?» А американцы пишут: «Да благословит вас Бог». И так далее. Это удивительно и невообразимо. Никто не ожидал. Я думала, люди будут просто смотреть, но такое внимание… это ошеломляет».

Узнал про успехи этой пожилой жительницы даже мэр города. Он лично встретился с Эрикой и поздравил её.

[Франк Шнейдер, мэр Лайхлингена]:

«Мне нравятся истории о том, как меняется жизнь человека. Теперь я могу сказать, что без коронавируса этого не произошло бы. Человек просто получал удовольствие, а потом ему удалось привлечь внимание и тронуть столько людей не только в Германии, но и по всему миру».

Бабушка обычно читает все комментарии после завтрака. Говорит, что впереди у неё ещё много проектов.

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