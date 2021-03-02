Экс-президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и приговорили к трём годам тюрьмы, включая..

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и приговорили к трём годам тюрьмы, включая два года условно.

Финансовые прокуроры убедили парижский суд, что Саркози предложил одному из судей обеспечить его работой в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о расследовании в отношении него. Так, его подозревали в том, что он принимал незаконные платежи от наследницы L’Oreal Лилиан Бетанкур за свою президентскую кампанию 2007 года.

66-летний Саркози отрицает все обвинения и говорит, что финансовые прокуроры использовали чрезмерные средства для слежки за его делами. Например, прослушивали его телефонные разговоры с адвокатом.

У защиты есть 10 дней, чтобы подать апелляцию. Супруга экс-президента Карла Бруни в своём Instagram написала, что это жестокая охота на ведьм, и что борьба будет продолжаться, пока правда не выйдет на поверхность.

При этом экс-президент, возможно, вообще не окажется в тюремных стенах. Судья отметила, что оставшийся год ему могут разрешить провести дома в электронном браслете.

[Фредерик Карель Каной, юрист]:

«Я хотел бы сказать, что обычные граждане снова смогут убедиться, что во Франции нет двойных стандартов и что судебная система действительно независимая».

Николя Саркози был президентом с 2007 по 2012 годы. Он стал вторым экс-главой государства в современной истории Франции после Жака Ширака, которому вынесли приговор по обвинениям в коррупции.

Прохожие у здания суда по-разному реагируют на решение.

[жительница Парижа]:

«Я думала, что он хороший президент. Какой позор». [жительница Парижа]:

«Если честно, мне нравится, что во Франции людей судят лучше, чем в Соединённых Штатах».

Позже в этом месяце Саркози также предстанет перед судом по другому делу. Его обвиняют в нарушении правил финансирования политических кампаний во время его неудачной попытки переизбрания в 2012 году.

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